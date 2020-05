Incendio in città: fiamme nella veranda. Intossicate due persone, finiscono in ospedale

FOLLONICA – Aggiornamento ore 10.19: Le due persone soccorse durante l’incendio sono un uomo di 88 anni e una donna di 60. Entrambi portati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dove sono tuttora in corso accertamenti diagnostici. I due pazienti sono in condizioni stabili. Resteranno in osservazione

News ore 9.10: Incendio nella notte a Follonica. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’area ex Ilva intorno alle 4,30 nella veranda di un appartamento. Il denso fumo sprigionato durante il rogo ha intossicato le due persone che si trovavano in casa in quel momento.

Sul posto per primi sono intervenuti i carabinieri che hanno iniziato a spegnere le fiamme e ad aiutare i due residenti. Uno dei militari è poi rimasto intossicato e curato sul posto dagli operatori del 118 che hanno raggiunto la zona e poi trasferito in ospedale le due persone.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco ci Follonica che sono riusciti a spegnere le fiamme e a domare l’incendio.

L’appartamento, anche se non è stato interessata dalle fiamme, è stato reso inagibile previa verifica della sicurezza e conformità dell’impianto elettrico.