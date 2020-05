GROSSETO – Situazione climatica in evoluzione in Maremma: dopo il vento forte di ieri, giovedì 14 maggio ancora raffiche ma in diminuzione in provincia di Grosseto.

Dopo che ieri il vento ha sfiorato i 50 chilometri orari nel capoluogo, oggi ancora raffiche moderato, sempre da sud-sud est, che potrebbero superare i 25 chilometri orari.

La notizia del giorno è che le temperature massime a Grosseto supereranno i 25 gradi e dovrebbero toccare quota 27, mentre le minime salgono a 15 gradi. Ancora nuvole in città, con ampie schiarite.

