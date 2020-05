Azzeramenti e riduzioni delle principali imposte comunali: il pacchetto di misure di Roccastrada

ROCCASTRADA – Il Comune di Roccastrada prepara il pacchetto #RoccastradaRiparte, un insieme di misure rivolto alle attività produttive e alle famiglie che vivono un momento di grande disagio a causa dell’emergenza sanitaria in corso che sta comportando anche un’emergenza sociale ed economica.

Nell’attesa che le misure del governo nazionale comincino a concretizzarsi, i Comuni che sono il primo avamposto nel rapporto con i cittadini, gli artigiani e le imprese del territorio, intendono recitare la loro parte a gran voce con misure straordinarie finalizzate a fornire una primissima risposta a tutti coloro che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito sospensioni alle loro attività.

Le misure che Roccastrada mette in campo:

Tari (tassa rifiuti) – azzeramento totale per ristoranti, bar, palestre, agenzie viaggi, parrucchieri, centri estetici; riduzione del 50% per agriturismi, alberghi e negozi; riduzione del 30% per uffici professionali, agenzie e attività artigianali;

Imu (imposta municipale unica): azzeramento quota comunale sui fabbricati di categoria da d1 a d9; riduzione di due punti dell’aliquota per i fabbricati categorie c1, c3 ed a10; riduzione del 25% sui fabbricati categoria d10.

Tosap (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche): dopo l’azzeramento già previsto dal decreto crescita, il comune concederà gratuitamente nuovo suolo pubblico finalizzato a rispettare le misure di distanziamento anticontagio.

Per le famiglie sono allo studio agevolazioni sulla TARI per coloro che si sono trovati in condizioni di fragilità a causa dell’emergenza, considerando anche i lavoratori stagionali, per molti dei quali non sarà possibile essere riassunti nella imminente stagione estiva.

“Il propagarsi dell’epidemia ed il perdurare della situazione emergenziale hanno comportato l’adozione di misure restrittive – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – che, da un lato hanno permesso il contenimento del contagio, dall’altro, stanno influendo negativamente sull’economia del nostro paese. Il Comune ha deciso di varare un importante pacchetto di misure rivolto a coloro che a causa dell’emergenza hanno subito forti riduzioni di reddito, che verrà approvato nel prossimo Consiglio Comunale, per il quale auspichiamo una completa condivisione da parte di tutti i gruppi politici”.

“L’emergenza sanitaria ha portato con sé anche una forte emergenza socio economica a cui dobbiamo far fronte – conclude -; insieme al Covid, dobbiamo affrontare anche la terapia intensiva dell’economia e con questo pacchetto di misure ed altre che metteremo in campo nelle prossime settimane, il Comune di Roccastrada, intende recitare la sua parte”.