Al via a Roccastrada il progetto di lettura per gli anziani della casa di riposo

ROCCASTRADA – A partire da domani il Comune di Roccastrada in collaborazione con il CoeSo sds Grosseto, avvierà, con l’ausilio dell’animatrice socio educativa della biblioteca A.Gamberi, in videoconferenza, il laboratorio di lettura per gli ospiti dell’Istituto Geriatrico di Roccastrada.

Il laboratorio si terrà ogni venerdì alle 10.30: se l’organizzazione e la tecnologia lo consentiranno, proveremo ad inserire un altro appuntamento settimanale visto che in passato esperienze analoghe hanno riscosso un gran successo tra le persone anziane ospiti dell’istituto.

In occasione del primo collegamento di domani mattina, il sindaco Francesco Limatola porterà il proprio saluto agli anziani.

“In un momento come quello attuale nel quale nessuno deve essere dimenticato – queste le parole del sindaco -, riproponiamo con piacere questo progetto di lettura che, purtroppo, contrariamente al passato, non potrà essere tenuto in presenza, ma con l’ausilio della tecnologia dovrà essere sviluppato necessariamente a distanza. Oltre che un modo per far sentire meno soli gli ospiti dell’Istituto, sarà anche un occasione per avvicinarli alla tecnologia che desterà sicuramente la loro curiosità. Se dovessimo riscontrare interesse e partecipazione, chiederemo con piacere di aumentare gli appuntamenti settimanali”.