Tutte le voci di Andrea: in 40 cantano con Bonucci per un video da brividi

GROSSETO – Il cantante grossetano Andrea Bonucci riunisce virtualmente le formazioni corali che da tempo dirige e da vita ad un progetto di collaborazione musicale che abbraccia le province di Grosseto e Siena.

Il gruppo femminile delle Shouts of Joy, nato in seno al Centro della Voce – Il Buon Canto, si unisce al CM Gospel Choir, coro dell’associazione Cambia Musica! con sede a Buonconvento, in provincia di Siena.

Il brano scelto è Do Lord (Way beyond the blue) uno spiritual tradizionale, le cui prime incisioni risalgono alla metà degli anni 20 del secolo scorso, qui arrangiato a quattro voci da Andrea. Molti anche gli ospiti e gli amici che hanno con gioia aderito all’iniziativa, per un totale di 41 voci, registrate a distanza e messe poi insieme in studio.

“La musica è ciò che unisce, come in questo caso – racconta Andrea Bonucci – gente che non si conosce di persona ma che ha voglia di farsi sentire, anche in questo momento di forzata separazione”.