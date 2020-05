Storie di solidarietà ai tempi del Coronavirus: pescatori donano pesce ai più bisognosi

PIOMBINO – I pescatori di Piombino partecipano alla solidarietà con pescato e cozze locali per i più bisognosi.

Era il 2 aprile quando, sul profilo facebook di Paolo Del Lama, presidente della Cooperativa Venere, appariva questo annuncio con tanto di numero di telefono della Misericordia di Piombino disposta ad occuparsi della consegna a domicilio.

“Il primo valore di noi pescatori è la solidarietà. Il mare ci ha insegnato il principio di aiutarci a vicenda. In un momento tremendo, con le nostre vendite ridotte del 90%, abbiamo pensato che in fondo eravamo tutti nella stessa barca, e abbiamo deciso di regalare le nostre Cozze Toscane ed il pesce pescato dai piccoli pescatori del Golfo di Piombino. Nella Misericordia abbiamo trovato un valido alleato e finché si è potuta occupare delle consegne, il pesce è arrivato gratuitamente sulla tavola dei più bisognosi”.

Così Paolo del Lama spiega questa scelta.

“La distribuzione è andata avanti per quasi tutto il periodo del lockdown – prosegue -. Abbiamo posto in essere questa iniziativa d’istinto, ci credevamo, ma inaspettatamente si è dimostrata importante per noi pescatori e allevatori del Flag Golfo degli Etruschi. La gente, ha imparato a conoscerci, ha capito il valore di quello che facciamo, ha assaggiato e toccato con mano i nostri prodotti”.

“Insomma – conclude -, da una tragedia come quella del Covid 19 è nata una bella storia di mare e solidarietà che è anche servita a far apprezzare i pesci e l’allevamento di cozze (unico in Toscana) del Golfo degli Etruschi”.