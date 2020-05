La Maremma ha una nuova dottoressa: Serena si laurea in infermieristica

MANCIANO – Si è laureata in infermieristica all’Università degli studi di Siena. La nuova dottoressa Serena Foschini vive con la famiglia a San Martino sul Fiora, nel comune di Manciano.

E come molti, in questi ultimi tempi, si è laureata on line, dalla sua casa di Siena.

Serena si è laureata con la votazione di 110/110.