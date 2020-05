iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Meraviglie – I tesori d’Italia: da Ravenna alla Sardegna. Alberto Angela ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle meraviglie italiane segnalate dall’UNESCO: dal Cenacolo di Leonardo da Vinci a Milano alla catena montuosa delle Dolomiti, sino alle necropoli etrusche di Tarquinia e Cerveteri.

Rai 2: 21.20 – La Compagnia del Cigno. La storia di sette ragazzi tra i 15 e i 18 anni, diversi per temperamento, estrazione sociale, provenienza, punti di forza e fragilità. Tutti frequentano il conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Rai 3: 21.20 – Chi l’ha visto? Storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alle persone scomparse e ai misteri insoluti. Conduce Federica Sciarelli.

Canale 5: 21.20 – Tu si que Vales. Talent show, ripreso dall’originale spagnolo, in cui chiunque abbia un talento potrà esibirsi ed aspirare alla sfida finale.

Italia 1: 21.15 – Rogue One: A Star Wars Story. In un tempo di conflitto, un gruppo di improbabili eroi fa causa comune per rubare i piani di costruzione della Morte Nera, l’estrema arma di distruzione dell’Impero. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 –Sleepers. 17 Hell’s Kitchen, East Side di Manhattan, estate del 1966. Quattro ragazzi, Lorenzo, Michael, John e Tommy, compiono una bravata ai danni di un venditore di hot dog causando quasi la morte di un anziano all’uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi di riformatorio, i ragazzi escono dalla terribile esperienza particolarmente provati nell’animo e decidono di vendicarsi 10 anni dopo.

La 7: 21.15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Programma di approfondimento storico e culturale che, attraverso documentari inediti e nuove testimonianze, porta in prima serata gli eventi che hanno cambiato la nostra storia.

Tv8: 21.30 – Ex. Il film presenta le storie amorose di sei coppie, che si intrecciano e sviluppano tra Natale e San Valentino. Sergio, ad esempio, è divorziato da anni e, gaudente per vocazione, si ritrova a fare il padre di due adolescenti dopo la morte improvvisa dell’ex moglie. Elisa, invece, sta per sposarsi con Corrado, ma il prete si rivela essere un suo vecchio fidanzato. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Le colline hanno gli occhi. Una vacanza di famiglia prende una svolta terrificante quando i viaggiatori restano bloccati in una area nucleare del governo degli Stati Uniti. Scoprono allora con orrore che il deserto è tutt’altro che disabitato. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Black Mass – L’ultimo gangster. Il dramma narra la storia vera di un’alleanza che diventa incontrollabile. Boston, anni 70, l’agente FBI John Connolly convince il gangster irlandese James Bulger a collaborare con il dipartimento per eliminare un nemico comune: la mafia italiana. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Io sono tempesta. Numa Tempesta è un uomo d’affari capace di tutto pur di concludere un affare, ivi incluso infrangere la legge. Arrestato dalla polizia, l’uomo viene condannato a un anno di arresti domiciliari. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Dal profondo della Terra. Una serie di strani incidenti si susseguono in un’area nei pressi di una miniera abbandonata. La geologa Nina Thiemann sospetta che i tunnel siano legati a questi avvenimenti, quindi decide di scendere per evitare una catastrofe.

Rai Premium: 21.20 – 72 ore nel deserto. Lucie arriva con David, il suo fidanzato, in un albergo da sogno nel Sahara. Mentre lui lavora, lei e la guida che ha assunto per conoscere il deserto sono intrappolati sotto il sole cocente.

La 7 d: 21.30 – Agnese di Dio. Quando il neonato della giovane suora Agnese viene trovato strangolato, una psichiatra mandata dal tribunale, Martha Livingston, deve decidere se la devota ma tormentata ragazza è in condizioni di poter essere processata.

La 5: 21.10 – Bridget Jones’s Baby. Dopo essersi separata da Mark, Bridget ha una relazione con l’affascinante Jack. Subito dopo, però, scopre di essere incinta, ma non sa chi dei due sia il padre del bambino. QUI il trailer.