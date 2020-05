Il Comune incontra cittadini e imprese su Skype. Ecco il calendario

CINIGIANO – “Incontra, Informa, Interviene” è la nuova iniziativa del Comune di Cinigiano per comunicare con i cittadini, ascoltare le problematiche e stabilire delle linee comuni e chiare per superare la grave crisi economica causata dall’emergenza Covid19.

«In questo momento difficile – commenta il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – in cui è fondamentale la condivisione e la collaborazione, l’Amministrazione comunale apre una serie di incontri con i protagonisti del tessuto socio-economico locale per ricevere proposte e discutere sulle possibili azioni di supporto. Ora più che mai, dobbiamo essere al fianco dei cittadini e farci portavoce delle loro istanze, anche di quelle che non sono di diretta competenza comunale».

«Ad oggi – continua Romina Sani – considerate le norme in vigore, non siamo in grado di comprendere l’entità dell’intervento che potremo attuare ma di sicuro faremo il massimo possibile, assumendoci la responsabilità di compiere scelte anche difficili al solo scopo di aiutare i cittadini. Importante è avere la percezione realistica di quello che potrà essere necessario per contribuire alla ripartenza e a recuperare con dignità quanto perduto».

«Inoltre – conclude il sindaco – ogni mercoledì dalle 9.30 alle 12:30 sarò disponibile a parlare con i cittadini su Skype».

Skype è un software gratuito che può essere facilmente installato sia su pc che su dispositivo mobile. Una volta installato basterà cercare il contatto di “Romina Sani” e connettersi con il Sindaco. Di seguito una semplice guida:

https://support.skype.com/it/faq/FA11098/come-posso-iniziare-a-utilizzare-skype

Gli incontri – di cui segue il calendario – invece si svolgeranno in videoconferenza utilizzando il programma Zoom. Per partecipare basterà semplicemente cliccare sull’invito ricevuto e attendere l’apertura della finestra del browser.

VENERDÌ 15 MAGGIO

Ore 15

Ristoratori e bar

Ore 17

Parrucchieri ed estetisti

SABATO 16 MAGGIO

Ore 10

Consulta turismo e strutture ricettive

Ore 17

Edilizia, artigianato, industria, agricoltura

LUNEDÌ 18 MAGGIO

Ore 15

Commercio

Ore 16.30

Scuola e Consulta pubblica istruzione