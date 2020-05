Estensioni concessioni balneari, Cna: «Soddisfatti. Fondamentali certezze in questo periodo»

GROSSETO – “Siamo soddisfatti della decisione del Comune di Grosseto di aver avviato la procedura di proroga delle concessioni demaniali fino al 2033″, dichiara Adalberto Sabbatini, portavoce dei Balneatori di Cna.

“Questa delibera blinda, di fatto, le concessioni fino al 2033, in attesa dei singoli atti. Soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, avere la certezza di poter investire sulle strutture e sui servizi alla clientela è un risultato importantissimo, che ci consente di sperare in una stagione che si delinea difficilissima”.