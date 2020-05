Destri: «Il procedimento per la Via all’Inceneritore è uno schiaffo al territorio»

SCARLINO – “In questo momento difficile in cui tutti stiamo vivendo una situazione drammatica dal punto di vista lavorativo e personale, l’avvio del procedimento per la valutazione dell’autorizzazione dell’Inceneritore di Scarlino ci sembra un vero e proprio schiaffo al nostro territorio” così commentano la lista Per Scarlino, Pd e PSI.

“Invece di pensare a soluzioni alternative a livello regionale, si continua ad assistere ad una battaglia già persa in partenza, a danno dei lavoratori stessi, del comparto e di tutto il territorio. Quante volte ancora dobbiamo ricorrere alle sedi dei tribunali per far valere la voce dei cittadini? Dopo anni di battaglie dei Comitati, dei Comuni e dopo, anche, le mozioni approvate dal Consiglio regionale, si continua a provare una sua riapertura? Rimaniamo veramente delusi ed arrabbiati” prosegue Guido Mario Destri.

“Su questa battaglia saremo di supporto all’Amministrazione di Scarlino e a quella di Follonica, ora con il Commissario e a breve con il nuovo Sindaco, come sempre. Per questo è bene che nel prossimo Consiglio Comunale, come già annunciato dal sindaco Francesca Travison, si porti in approvazione la mozione redatta grazie all’aiuto di tutte le forze politiche scarlinesi e dei comitati per ribadire un concetto chiaro ormai a tutti noi e cioè una posizione ferma davanti ad ogni tentativo di riapertura di quell’impianto”.