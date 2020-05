Coronavirus: secondo giorno senza nuovi contagi e i guariti salgono a 277

GROSSETO – Per la sesta volta la Maremma registra un nuovo giorno senza nuovi casi positivi e per la seconda volta dall’inizio dell’emergenza (5 marzo) succede per due giorni consecutivi. I dati sono stati diffusi dalla Asl Toscana sud est

Buone notizie che dimostrano come abbiano fino ad ora funzionato le misure di contenimento. In totale i casi positivi registrati dall’inizio dell’emergenza sono 391.

Le persone guarite sono 277, mentre le vittime sono 19. Gli attuali positivi, cioè le persone che ad oggi sono malate di Covid-19, sono 95.