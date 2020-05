Coronavirus: l’Associazione 4 gatti dona mille euro al Comune

MONTIERI – Al contest “Dalla finestra vedo”, organizzato dall’Associazione 4 gatti”, hanno partecipato numerosi bambini (e non) con disegni e fotografie di arcobaleni, fiori, alberi, principesse e animali, dandoci così la possibilità di ammirare il mondo che ci circonda attraverso i loro occhi colmi di speranza.

I primi tre classificati, nell’ordine, sono: Azzurra Mezzacasa, Elisa Lucchesi e Federico Traditi. Oltre ad una stampa dei loro disegni, hanno vinto 230 euro, che sono stati devoluti alla Protezione civile.

“Inoltre, per contribuire a fronteggiare l’emergenza Covid nel nostro territorio, abbiamo donato mille euro al Comune di Montieri – spiegano dall’Associazione 4 gatti -: in questo difficile momento, sia per l’Italia che per la nostra comunità, è anche un nostro dovere e principio dare un contributo”.

“Ci siamo anche uniti – concludono – alla bella iniziativa degli amici de ‘La Meria’ di Montieri mettendo a disposizione di bar e ristoranti la nostra tendostruttura, gazebo e tavoli corredati di panche che solitamente utilizziamo durante gli eventi”.