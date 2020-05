Coronavirus: l’Arma di Cavalleria dona 5mila mascherine alle strutture sanitarie della città

GROSSETO – L’Associazione Arma di Cavalleria di Grosseto, dopo la raccolta fondi a favore dell’Associazione “La Farfalla”, ha organizzato una donazione di 5mila mascherine FFP2, idonee per il personale che opera nelle strutture sanitarie e per chi è impegnato sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il presidente Alessandro Pasquariello ha evidenziato che è stato molto complicato far arrivare i citati dispositivi a causa delle lungaggini burocratiche e soprattutto per le difficoltà di sdoganamento.

La donazione è stata possibile grazie all’aiuto fondamentale di alcuni giovani italiani della Società Dynamigs di Shangai che hanno condiviso il progetto ed hanno organizzato tutte le operazioni di spedizione e quelle di consegna a Grosseto.

“La nostra associazione – ha aggiunto il generale Pasquariello -, fin dall’inizio della pandemia, è stata sempre vicina alle necessità della comunità locale, operando sempre con i valori, lo spirito e le tradizione della Cavalleria”.

Le mascherine FFP2 sono state donate all’Ospedale Misericordia di Grosseto, al Reggimento Savoia Cavalleria impegnato nelle operazioni strade sicure, alla Polizia Municipale e all’Avis Grosseto – Centro Trasfusionale per la protezione dei donatori di sangue.