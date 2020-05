Coronavirus, il sindaco: «Un milione di euro di tasse in meno per i cittadini»

ORBETELLO – “Nel bilancio di previsione 2020 del Comune di Orbetello, circa un milione di euro totale in meno di tasse a carico dei cittadini”.

A darne notizia, il sindaco Andrea Casamenti.

“Il bilancio di previsione 2020 del Comune di Orbetello su cui abbiamo lavorato è ormai pronto per andare in approvazione del Consiglio Comunale ad inizio giugno – prosegue -. Come abbiamo già spiegato, lo schema di bilancio, che sarebbe dovuto andare in approvazione a fine marzo, è stato totalmente stravolto per l’emergenza Coronavirus, e quindi per venire incontro ai cittadini a livello tributario”.

“Nonostante ad oggi non ci sia stato alcun aiuto economico da parte dello Stato ai comuni per diminuire le imposte – conclude -, la nostra Amministrazione comunale garantirà ugualmente tra tutte le voci circa un milione di euro di minori tasse a carico dei cittadini”.