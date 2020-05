Coronavirus: il Rotary dona sei computer alla scuola di Magliano

MAGLIANO IN TOSCANA – Sei computer per la didattica a distanza da consegnare in comodato d’uso alle famiglie. Sono stati donati dal Rotary Club Monte Argentario alla scuola primaria di Magliano in Toscana.

Una cerimonia cui hanno partecipato il sindaco di Magliano Diego Cinelli, la vicesindaco Mirella Pastorelli, la dirigente dell’Istituto comprensivo Civinini Roberta Capitini, l’insegnante Giovanna Chessa, il presidente eletto del Rotary Club Monte Argentario Andrea Rustici ed il socio Marcello Mancini.

“Ci siamo sentiti in dovere – ha dichiarato il presidente del Rotary Club argentarino Andrea Rustici – di rafforzare questo impegno sul territorio per facilitare la scolarizzazione verso le nuove generazioni. Abbiamo fatto uno sforzo importante per un piccolo club come il nostro, ma questo rappresenta lo spirito dell’essere rotariani”.

Un ringraziamento è giunto dal sindaco Diego Cinelli. “Questi sei notebook – afferma il primo cittadino- saranno consegnati alle famiglie per poter proseguire con l’attività didattica in attesa di capire quale sarà il futuro dell’istruzione in Italia. Al momento ci sono molte incertezze ed anche noi sindaci siamo in attesa di capire come si ripartirà nel prossimo anno scolastico”.

La vicesindaco e assessore all’istruzione Mirella Pastorelli ha parlato dell’innovazione per la scuola che nasce dall’emergenza Covid-19. “In un momento difficile come questo – afferma la vicesindaco che è insegnante di professione- è nata questa opportunità, inizialmente per mantenere i rapporti interpersonali tra pari e docenti, successivamente grazie alla maggior dimestichezza con le nuove tecnologie che ognuno ha acquisito, queste sono state utilizzate come una vera e propria attività didattica con gli alunni, i quali hanno interagito durante la lezione con le stesse modalità adottate in classe. Per questo la donazione del Rotary alla scuola diventa ancora più importante permettendo a sei famiglie di continuare a garantire l’apprendimento ai propri figli”.

A ricevere i computer è stata la dirigente dell’istituto Civinini Roberta Capitini. “Per noi si tratta di un riconoscimento importante – ha affermato la preside – ed un’attenzione alla comunità scolastica. Si tratta di un aiuto da dare alle famiglie attraverso il comodato. Tra mille criticità l’attività è ripartita e oggi la dotazione dei notebook diventa fondamentale per poter proseguire le lezioni. Dunque grazie al Rotary Club Monte Argentario per questo gesto per noi molto importante”.