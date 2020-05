Bulgarini nuovo assessore al bilancio: «Grazie per la fiducia»

MANCIANO – “Lavorerò con forza per poter superare questa grande crisi che improvvisamente, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è caduta sulle spalle dei cittadini e degli imprenditori di questo territorio”. Queste le prime parole del neo assessore al Bilancio, patrimonio e tributi del Comune di Manciano Roberto Bulgarini, già consigliere delegato allo Sport, Rapporti con le istituzioni e alla Comunicazione.

L’assessore Bulgarini succede a Giovanni Riva, dimessosi lo scorso mese di aprile. “Sarò vicino alle attività produttive, ricettive, commerciali, artigianali e agricole. Ringrazio inoltre l’ex assessore Riva per aver lasciato un lavoro perfetto dal quale ripartire, volto allo sviluppo del comune di Manciano. Ringrazio il sindaco Mirco Morini per la fiducia che ha posto in me, la Giunta, tutti i Consiglieri comunali e i miei concittadini che conoscono il valore di questa scelta”.

“La politica non è mai entrata in questo Palazzo – spiega il sindaco di Manciano Mirco Morini – e senza alcun colore politico, fin da quando mi sono insediato, questa amministrazione ha portato avanti un progetto volto ad accrescere la nostra comunità. Pongo la mia totale fiducia a Bulgarini con il quale porteremo avanti e arricchiremo questa idea di bene comune”.