Auguri alla Corale Puccini che oggi compie 106 anni

GROSSETO – “Carissimi, non scriviamo da un po’ di tempo per le evidenti ragioni dettate dall’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo. Noi stiamo bene e speriamo di cuore altrettanto valga per voi”.

A scriverlo, in una nota, la Corale Puccini di Grosseto.

“Anche se siamo ancora in fase pandemica, comunque anche queste giornate meritano di essere vissute pienamente. E sì, nel caso, merita proprio anche festeggiare – proseguono dalla Corale -. Per convenzione fu indicata la data del 13 maggio 1914 per la fondazione della nostra associazione. Verosimilmente fu fondata prima, ma il più risalente documento sopravvissuto al bombardamento del 1943 della sede allora corrente in via Paglialunga, menzionava questa data come giorno in cui si svolse una riunione dei Soci Fondatori, ma forse non fu la prima”.

“Oggi, quindi, anche senza poter cantare tutti insieme, festeggiamo il 106esimo anniversario della nostra fondazione – continuano -. C’è chi afferma che la gratitudine invecchi presto. Vittime dell’entusiasmo che ci pervade, ci sentiamo giovanissimi e, pertanto, non ci possiamo né vogliamo dimenticare di ringraziare tutti coloro che ci seguono nei concerti e nelle attività, che ci sostengono con il loro abbraccio affettuoso, o anche economicamente associandosi, conferendoci contributi liberali e il 5×1000: grazie di cuore, coralmente, ad ognuno di voi”.

“Grazie, con l’augurio di vederci presto e che la pandemia possa presto archiviarsi nei ricordi, un saluto riconoscente e grato – concludono -.Un abbraccio dalla vostra corale”.

https://www.facebook.com/societacorale.grosseto/posts/1601814019966002.