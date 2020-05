Al Polo universitario le lezioni on line: ecco i seminari di biologia

GROSSETO – Proseguono alla Fondazione Polo Universitario Grossetano i seminari on line sulla biologia, pensati per studenti, insegnanti e per tutti coloro che sono interessati alla materia.

Giovedì 14 maggio alle ore 15, collegandosi attraverso il link meet.google.com/wnh-wmvn-tsb?pli=1&authuser=2 sarà possibile seguire il webinar dal titolo “I segreti del Coronavirus, un viaggio attraverso la sua struttura.”

Il tema, quanto mai attuale, sarà trattato dalla dottoressa Ottavia Spiga, Ricercatore presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, dove si occupa di biologia strutturale, bioinformatica e biologia computazionale. E’ membro della Scuola di Dottorato di Biochimica e Biologia Molecolare e del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Polo Universitario Grossetano.

La biologia strutturale è una branca della biologia molecolare concernente lo studio dell’architettura e della morfologia delle macromolecole biologiche che, grazie al loro avvolgersi in una specifica morfologia tridimensionale, sono in grado di realizzare le loro funzioni. Per questo motivo conoscere la struttura di tutte le componenti del Coronavirus Covid-19 potrà aiutare a comprendere e determinare i meccanismi di azione e funzionamento del Virus e le strategie per poterlo sconfiggere.

La durata del seminario on line sarà di circa un’ora e l’accesso è libero e gratuito.