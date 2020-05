Taglio rami e alberi pericolanti nelle proprietà vicine alla ferrovia: cosa prevede la nuova ordinanza

FOLLONICA – Con l’ordinanza 44 dell’11 maggio, si stabilisce che tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Follonica, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, devono verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli articoli 52 e 55 del dpr 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.