GROSSETO – È già partita la produzione della nuova linea di Toscana alta sartoria. Ma l’azienda tutta made in Maremma non cesserà la produzione di mascherine, la produzione delle quali è arrivata sino a 12600 pezzi al giorno tanto che sono state fatte anche 12 nuove assunzioni. «Ci siamo riconvertiti da subito per la produzione di mascherine in un periodo difficile, in cui era difficile trovarle».

«Al momento – afferma il direttore di produzione Enrico Straito – abbiamo diviso il lavoro in due turni: la mattina vengono realizzate giacche, camicie e pantaloni, e il pomeriggio camici, cuffie, accessori e 8500 mascherine al giorno».

La mascherina sta diventando sempre più qualcosa di indispensabile, e per questo Toscano la sta trasformando in accessorio moda, abbinata ai vestiti che uno indossa non solo come colore, ma anche come tipo di tessuto.

«In vista della riapertura di scuole e attività le mascherine serviranno sempre più, anche quelle per bambini». Quelle di Toscano sono in tessuto Tnt a triplo strato, un tessuto garantito che ha capacità filtrante, e ricoperte in stoffa colorata in varie fantasie.

Adesso però la priorità è la nuova collezione che propone un prodotto accattivante, il ritorno alla vita che attendevamo come cittadini: colori freschi, tessuti tecnici, idrorepellenti, antisettici, adatti anche ad un modo di viaggiare diverso. Ci saranno anche prodotti con prezzi più accessibili, per andare incontro alle esigenze mutate pur mantenendo la consueta qualità. Modelli leggeri. 60 pezzi dall’abito, alle giacche, ai pantaloni da abbinare e incrociare a proprio gusto.

A fianco della collezione poi il “su misura” che consente di scegliere in tutta la gamma di prodotti, modelli, colori e tessuti, compresi quelli più innovativi tipici della nuova collezione. Un servizio che consente di realizzare un capo personalizzato in ogni aspetto.

L’azienda aprirà il 18 maggio un nuovo negozio in via Fillungo, a Lucca, e a breve è prevista anche l’apertura dello showroom a Milano in via Montenapoleane. Il progetto, rallentato dall’emergenza Coronavirus, è ripartito e vedrà presto la luce.

Per chi volesse informazioni in merito alla produzione di Toscano può contattare: 0564.1950136 info@toscanoaltasartoria.com