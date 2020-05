L’almanacco del Giunco: il 12 maggio vince il “no” all’abolizione del divorzio e muore Mia Martini

GROSSETO – Martedì 12 maggio, santi Nereo e Achilleo martiri, Giornata internazionale dell’infermiere, il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.29. Accadeva oggi:

113 – Inaugurazione della Colonna traiana a Roma.

1191 – Riccardo I d’Inghilterra sposa Berengaria di Navarra.

1328 – L’Antipapa Niccolò V viene consacrato nella Basilica di San Pietro a Roma, dal vescovo di Venezia.

1497 – Papa Alessandro VI scomunica Girolamo Savonarola.

1588 – Enrico III di Francia lascia Parigi, dopo che Enrico di Guisa entra in città.

1689 – Guerra di Re Guglielmo: Guglielmo III d’Inghilterra si unisce alla Lega di Augusta e inizia una guerra contro la Francia.

1780 – Guerra d’indipendenza americana: Charleston viene catturata dalle forze britanniche.

1797 – Il Maggior Consiglio di Venezia abdica e la città viene consegnata a Napoleone Bonaparte. L’ultimo doge Ludovico Manin è costretto ad abdicare.

1815 – Guerra austro-napoletana: le truppe austriache al comando di Federico Bianchi occupano L’Aquila.

1820 – Nasce a Firenze Florence Nightingale infermiera, epidemiologa britannica, fondatrice dell’Infermieristica moderna o Nursing.

1832 – Al Teatro della Cannobiana di Milano prima rappresentazione de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Spotsylvania Court House: L'”angolo insanguinato” – muoiono migliaia di soldati confederati e dell’unione.

1865 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Palmito Ranch – Nel profondo Texas del sud, più di un mese dopo la resa del generale confederato Robert Edward Lee, l’ultima battaglia della guerra finisce con una vittoria dell’Unione.

1870 – Manitoba diventa una provincia del Canada.

1873 – Oscar II di Svezia-Norvegia viene incoronato Re di Svezia.

1881 – In Nord Africa, la Tunisia diventa un protettorato francese.

1917 – Prima all’Opera reale di Budapest del balletto “Il principe di legno” di Béla Bartok.

1932 – Dieci settimane dopo il suo rapimento, il figlio neonato di Charles Lindbergh viene trovato morto a Hopewell (New Jersey), a sole poche miglia dalla casa di Lindbergh.

1937 – Incoronazione di Re Giorgio VI del Regno Unito nell’Abbazia di Westminster.

1942 – Seconda guerra mondiale: Seconda battaglia di Char’kov – Nell’Ucraina orientale, l’Armata Rossa inizia la sua prima grossa offensiva della guerra. Durante la battaglia i sovietici riprenderanno la città di Char’kov all’Esercito tedesco.

1944 – Si conclude l’offensiva strategica del Dnepr-Carpazi con una grande vittoria per l’Armata Rossa.

1948 – Luigi Einaudi presta il giuramento come secondo presidente della Repubblica italiana; era stato eletto il giorno precedente con 518 voti su 872.

1957 – Incidente durante la Mille Miglia che uccide il pilota Alfonso de Portago, il copilota Edmund Nelson e 10 spettatori.

1958 – Viene firmato un accordo tra USA e Canada detto North American Aerospace Defense Command (Norad).

1967 – Alla Queen Elizabeth Hall, Inghilterra, i Pink Floyd presentano il primo concerto rock quadrifonico.

1974 – Italia: nel referendum per l’abrogazione della legge sul divorzio vincono i no con il 59,3% (l’affluenza sfiora l’88%): la Legge Fortuna-Baslini resta in vigore.

1975 – Incidente della Mayaguez: La marina cambogiana cattura il mercantile statunitense SS Mayaguez in acque internazionali.

1977- Roma, durante la manifestazione organizzata dai Radicali per l’anniversario del referendum sul divorzio, scoppiano tafferugli con le forze dell’ordine. Durante una carica, viene colpita mortalmente Giorgiana Masi, 19 anni: il Ministro degli Interni Francesco Cossiga negherà che gli agenti abbiano usato armi, ma foto sulla stampa mostrano agenti in borghese che sparano ad altezza d’uomo.

1985 – Il Verona si aggiudica il suo primo storico campionato italiano di calcio.

1994 – Russ Hamilton è il nuovo campione del mondo di poker avendo vinto l’evento principale delle World Series of Poker: la vittoria gli varrà 1.000.000 di dollari, oltre ad una quantità di argento pari al suo peso.

1995 – Cardano al Campo: all’età di 47 anni muore per arresto cardiocircolatorio la cantante italiana Mia Martini.

1999 – David Steel diventa il primo presidente del moderno Parlamento scozzese.

2000 – La Tate Modern Gallery apre a Londra.

2002 – L’ex Presidente statunitense Jimmy Carter arriva a Cuba, per una visita di cinque giorni a Fidel Castro, divenendo il primo presidente degli Stati Uniti d’America, in servizio o meno, a visitare l’isola, dalla Rivoluzione castrista del 1959.

2008 – Un terremoto di grado 7.8 della scala Richter devasta la Cina.

2016 – Brasile: la presidente Dilma Rousseff viene sospesa dalle funzioni di governo per impeachment.

2017 – Un attacco Ramsonware coinvolge milioni di computer nel mondo: maggiormente colpiti i sistemi informatici della sanità inglese e la società telefonica spagnola.

Fonte: il.wikipwdia.org