iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Io sono Mia. Vita, amori e dolori di Mia Martini, straordinaria interprete della canzone italiana, partendo dal suo rientro a Sanremo del 1989. Una narrazione che segue una lunga, intima, intervista.

Rai 2: 21.20 – A Napoli non piove mai. Barnaba soffre della Sindrome di Peter Pan e Sonia di quella di Stendhal, mentre Jacopo si sente costantemente abbandonato. Il loro incontro porta questi tre personaggi a superare le rispettive fobie e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piova mai. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Cartabianca. Cronaca, politica, economia e ambiente: questi i principali temi del programma di informazione quotidiana condotto da Bianca Berlinguer. Un talk show per approfondire le notizie più importanti.

Canale 5: 21.20 – Mission: Impossible – Fallout. Un trafficante d’armi e un gruppo di terroristi progettano di usare tre testate al plutonio per un attacco nucleare simultaneo. Ethan Hunt e la sua squadra intraprendono una corsa contro il tempo per impedire il disastro. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Le Iene Show. Programma di approfondimento e di attuailtà che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico.

Rete 4: 21.25 – Fuori dal coro. Striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano.

La 7: 21.15 – Di Martedì. Talk show politico condotto da Giovanni Floris dal 16 settembre 2014. Va in onda su LA7 il martedì in prima serata.

Tv8: 21.30 – Crazy Night – Festa col morto. In occasione dell’addio al nubilato di una di loro, cinque amiche decidono di trascorrere un fine settimana a Miami. Durante la serata lo spogliarellista che avevano contattato viene ucciso accidentalmente. QUI il trailer.

Nove: 21.25 – Noah. Dio elegge Noè come responsabile della costruzione di un’arca capace di accogliere tutti gli animali della terra e scampare alla terribile alluvione in arrivo. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Twister. Jo Harding, una giovane scienziata, sta facendo delle ricerche sul comportamento dei cicloni. Per riuscire a localizzarli in tempo chiede aiuto all’ex marito Bill, meteorologo, che si presenta con la sua nuova fiamma. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Lo chiamavano Jeeg Robot. Un ladruncolo di periferia, dopo essere entrato in contatto con una sostanza radioattiva, acquisisce dei superpoteri e decide di utilizzarli per combattere il crimine. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – L’ultimo colpo in canna. Una donna viene rapita insieme ai due figli dagli Apache e il marito convince il vicino ad aiutarlo. Questi, pur accettando, lo fa per motivi inaspettati.

Rai 5: 21.15 – The Eichmann Show – Il processo del secolo. La vera storia del rivoluzionario produttore televisivo Milton Fruchtman e del regista Leo Hurwitz che, superando enormi ostacoli, seguirono passo a passo il processo ad Adolf Eichmann a Gerusalemme. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – La mia super ex ragazza. Quando Jenny diventa troppo gelosa, Matt decide di lasciarla così lei scatena i suoi superpoteri. QUI il trailer.

Cielo: 21.20 – Adorabile nemica. Harriet Lauler è una donna di successo, milionaria e dispotica. Quando decide di assumere Anne per scrivere le sue memorie, scopre che nessuna delle persone intervistate è disposta a parlare bene di lei. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Nancy Drew. L’improvvisata investigatrice Nancy Drew accompagna il padre in un viaggio di lavoro a Los Angeles e raccoglie per caso una serie di prove in grado di risolvere il misterioso omicidio di una stella del cinema. La giovane deve affrontare una serie di situazioni pericolose dove scopre il lato oscuro del fantastico mondo di Hollywood.

La 5: 21.10 – Come tu mi vuoi. Due studenti di Scienze della comunicazione, Giada e Riccardo, nonostante origini, idee e stili di vita estremamente diversi, iniziano a frequentarsi e in breve tempo si innamorano l’uno dell’altra. Il ragazzo è il classico figlio di papà dedito soltanto agli amici e alla discoteca, lei, invece, è una giovane completamente dedita allo studio e al lavoro, di famiglia poco abbiente. Per i due si apre un percorso fatto di cambiamenti e scoperte.

Italia 2: 21.20 – Jupiter – Il destino dell’universo. Jupiter Jones è una ragazza immigrata russa, che, insieme alla madre e alla zia lavora come donna delle pulizie. Durante un tentato omicidio da parte di un gruppo di alieni mandati da Balem Abrasax viene salvata da Caine, guerriero interplanetario mandato da Titus Abrasax. L’uomo la vuole morta perchè non è altro che la reincarnazione casuale dei geni della matriarca Seraphi. QUI il trailer.