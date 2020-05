Da lunedì riapre il centro di raccolta rifiuti a Fiorentina: gli orari e le misure da rispettare

PIOMBINO – Riaprirà lunedì 18 maggio il Centro di raccolta rifiuti in località Fiorentina: come sempre, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30.

In osservanza alle disposizioni nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus, l’accesso all’area per il deposito dei rifiuti sarà consentito a un veicolo per volta, gli utenti dovranno aspettare il proprio turno all’esterno dell’area e, un volta all’interno, dovranno indossare i dispositivi di sicurezza personali.

In questi giorni Sei Toscana sta provvedendo alla pulizia straordinaria dell’area e a disinfettare le superfici con cui gli utenti potrebbero entrare in contatto.