Coronavirus: focolaio in ospedale, muore anche il terzo paziente. È la vittima più giovane

PITIGLIANO – È morto anche il terzo paziente che era stato ricoverato nei giorni scorsi all’ospedale Petruccioli di Pitigliano.

Aveva 68 anni (la vittima più giovani in provincia di Grosseto), si chiamava Mario Ribichini ed era residente a Sorano così come Mirella Gubernari, la donna scomparsa soltanto due giorni fa, anche lei dopo essere stata in ospedale a Pitigliano.

Intanto la Asl Toscana sud est ieri aveva annunciato l’avvio di indagine interna per far luce sui fatti accaduti al Petruccioli. Il direttore generale della Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso informa che «l’Azienda ha avviato una verifica interna per accertare ulteriormente la correttezza dei processi attuati» e ribadisce che «le scelte cliniche e il percorso di ricovero dei pazienti all’ospedale di Pitigliano sono state adeguate e hanno rispettato le procedure di controllo e sicurezza, imposte dall’emergenza sanitaria in corso».

Con questa terza vittima collegata all’ospedale di Pitigliano salgono a 19 le persone che hanno perso la vita in provincia di Grosseto.