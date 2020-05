Usa un profilo fake con la foto di una ragazza morta per insultare su Facebook

GROSSETO – Un profilo fake, un nome finto, e la foto presa da Facebook, dal profilo di una ragazza morta. E tutto per poter insultare e attaccare su Facebook senza correre rischi.

A segnalare la cosa è un nostro lettore, Fabio Tognetti, che racconta: «Sono stato “attaccato” da una ragazza, di nome Penelope Cagnetti, che non avevo mai visto prima. Poteva sembrare una normale discussione politica, dai toni un po’ accesi, ma quel profilo mi ha insospettito subito, perché sembrava proprio un fake, cioè un’identità falsa».

«Per vederci chiaro ho preso l’immagine del profilo (un primo piano di una bellissima ragazza sorridente) e ho fatto una veloce ricerca con Google Immagini. Quello che ho scoperto mi ha riempito di stupore e rabbia: Google immagini, infatti, mi ha rimandato a un articolo di un quotidiano online calabrese, in cui si parlava della scomparsa, avvenuta lo scorso gennaio in un tragico incidente, di una ragazza di Taurianova: Chiara Fava».

«La foto della giovane ragazza era stata vigliaccamente rubata per creare un profilo falso (QUI), per giunta molto volgare, con un’immagine di copertina particolarmente esplicita e sessista, come si vede nella foto. Questo invece il profilo vero della ragazza defunta: www.facebook.com/chiara.fava.16. Qui l’articolo del quotidiano calabrese: www.approdonews.it/giornale/un-sorriso-fra-milioni-di-stelle/. Il profilo fake era visibile fino a poco fa, ma penso sia stato oscurato».