Riaprono bar, ristoranti e parrucchieri: dal Governo via libera alle Regioni per il 18 maggio

GROSSETO – Via libera dal Governo alle richieste delle Regioni. Dal 18 maggio potranno così riaprire bar, ristoranti e parrucchieri anche in Toscana.

Per conoscere meglio tutti i dettagli si dovrà aspettare la fine di questa settimana, quando tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio arriveranno le linee guida per le Regioni.

L’ok del Governo è arrivato dopo il confronto tra il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e i governatori delle Regioni che nei giorni scorsi avevano avanzano alcune richieste tra cui la possibilità di riaprire in pratica per tutte quelle attività che erano rimaste chiuse per effetto del primo lokcdown, quello dell’11 marzo.

Procedure e linee guida saranno per tutti uguali, ma le regioni potranno decidere quando riaprire e lunedì 18 maggio a questo punto, soprattutto per la Toscana, diventa un orizzonte possibile.

Il Governo, come era atteso, manterrà comunque la facoltà di intervenire nel caso in cui i dati dimostrino che la curva del contagio torni ad essere pericolosa e il virus torni a circolare in maniera anomala.