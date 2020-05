L’almanacco del Giunco: l’11 maggio è istituito il Premio Oscar e muore Bob Marley

GROSSETO – Lunedì 11 maggio, sant’Ignazio da Laconi francescano, Giornata mondiale degli uccelli migratori, il sole sorge alle 5.55 e tramonta alle 20.27. Accadeva oggi:

330 – Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli durante un’apposita cerimonia.

1395 – Costituzione del Ducato di Milano, Gian Galeazzo Visconti, già vicario imperiale e Dominus Generalis di Milano, ottiene il titolo di duca di Milano da Venceslao di Lussemburgo, sovrano del Sacro Romano Impero (1378-1400).

1745 – Guerra di successione austriaca: Battaglia di Fontenoy – A Fontenoy, le forze francesi sconfiggono l’armata Anglo-Olandese-Hannoveriana.

1792 – Il Capitano Robert Gray diventa il primo uomo bianco a scoprire il fiume Columbia.

1812 – Il Primo ministro britannico Spencer Perceval viene assassinato da un banchiere fallito nei corridoi della Camera dei Comuni.

1818 – Jean-Baptiste Jules Bernadotte viene incoronato re di Svezia con il nome di Carlo XIV.

1849 – Il generale austriaco Kostantin d’Aspre, che ha invaso la Toscana, prende e saccheggia Livorno (Assedio di Livorno).

1850 – L’astronomo Annibale De Gasparis scopre l’asteroide Parthenope, che gli valse la medaglia d’oro della Royal Astronomical Society di Londra.

1857 – Moti indiani del 1857: i ribelli indiani strappano Delhi ai britannici.

1858 – Il Minnesota viene ammesso come 32esimo Stato degli USA.

1860 – Giuseppe Garibaldi sbarca con i Mille a Marsala.

1862 – Guerra di secessione americana: La Css Virginia viene autoaffondata nel fiume James, a nord-ovest di Norfolk (Virginia).

1864 – Guerra di secessione americana: Battaglia di Yellow Tavern – Il generale confederato Jeb Stuart viene ferito mortalmente.

1867 – Con la sottoscrizione del Secondo trattato di Londra il Lussemburgo ottiene l’indipendenza dalla Confederazione germanica.

1912 – Viene pubblicato il Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto da Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del movimento del Futurismo.

1916 – Viene pubblicato l’articolo Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie di Albert Einstein che sancisce l’inizio della relatività generale.

1920 – Eccidio ad Iglesias durante una protesta dei minatori per la paga mancata.

1927 – In California viene fondata l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che istituisce il Premio Oscar.

1928 – Il primo servizio di televisione analogica viene inaugurato dalla Wgy, Schenectady.

1943:

– Seconda guerra mondiale: le truppe statunitensi invadono Attu nelle Isole Aleutine, nel tentativo di espellere le forze occupanti giapponesi;

– In pieno secondo conflitto mondiale la città di Marsala viene pesantemente bombardata dagli alleati angloamericani.

1948 – Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica italiana con 518 voti su 872; il giorno dopo presta giuramento.

1949:

– Il Siam cambia il suo nome in Thailandia;

– L’Unione Sovietica annulla il Blocco di Berlino.

1955 – Italia: Giovanni Gronchi presta giuramento come terzo Presidente della Repubblica Italiana; era stato eletto il 29 aprile con 658 voti su 833.

1960 – A Buenos Aires quattro agenti del Mossad rapiscono il gerarca nazista fuggitivo Adolf Eichmann, che usava il falso nome di “Ricardo Klement”.

1981 – Bob Marley muore di cancro all’età di 36 anni presso il Cedar of Lebanon Hospital di Miami

1987

– Klaus Barbie viene processato a Lione per crimini di guerra commessi durante la Seconda guerra mondiale;

– A Baltimora (Maryland), viene eseguito il primo trapianto cuore-polmoni.

1994 – La Guardia di Finanza Italiana esegue “Hardware I”, la prima fase dell’Italian Crackdown.

1995 – A New York, più di 170 nazioni decidono di estendere indefinitamente e senza condizioni il Trattato di non proliferazione nucleare.

1997 – Deep Blue, il supercomputer giocatore di scacchi della IBM, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov.

1998 – Nel Deserto del Rajasthan, l’India conduce i suoi primi test nucleari sotterranei, violando il Trattato di non proliferazione nucleare e infiammando il suo vicino-rivale, il Pakistan (che già possiede armi nucleari).

2007 – Emanuel Mori viene eletto presidente degli Stati federati di Micronesia, succedendo a Joseph Urusemal.

2016 – L’Italia approva la legge sulle unioni civili. Ok definitivo della Camera al disegno di legge con 372 sì, 51 no e 99 astenuti. Arriva 22 anni dopo la prima risoluzione sul tema del Parlamento europeo.

Fonte: il.wikipwdia.org