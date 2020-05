La Uisp verso la riapertura della sede, Perugini: «E’ un primo passo, pronti a seguire le indicazioni»

GROSSETO – La Uisp di Grosseto si prepara alla riapertura della propria sede che, indicazioni del Governo permettendo, è prevista per lunedì 18 maggio.

Nella struttura di viale Europa è iniziata l’opera di sanificazione che riguarderà tutti gli uffici, per fare in modo di garantire la massima sicurezza ai dipendenti, ai dirigenti, ai collaboratori e ai soci che dovranno frequentarli.

“E’ il primo passo per rimetterci in moto – affermano il presidente Sergio Perugini e il vicepresidente vicario Massimo Ghizzani – le attività sportive restano al momento sospese ma ci auguriamo che nelle prossime settimane possano esserci progressive ripartenze per le nostre discipline”. “Siamo pronti – aggiungono – a seguire tutte le indicazioni che ci verranno fornite per fare in modo che i nostri sportivi possano tornare attivi con la garanzia di poter praticare la loro disciplina in sicurezza”.