“La libertà”: gli artisti maremmani cantano Giorgio Gaber

GROSSETO – In questi giorni sospesi, la libertà manca come l’aria. Ma che cosa è la libertà? Una risposta ha provato a darla Giorgio Gaber, uno dei più grandi cantautori italiani, con una sua canzone. “Partecipazione” è stata la risposta, e oggi più che mai abbiamo bisogno di questa risposta.

La fotografia della parola partecipazione sono riusciti a scattarla quattro amici del web, I Quarantenari, gruppo formato da Claudio “Bube” Iannuzzi (chitarra e voce), Maurizio “Morris” Marini (hammond), Enrico “Mega” Mega (basso) e Tommaso “Tommy” Niccolai (batteria).

Dopo essersi conosciuti on line, suonando insieme cover di brani rock progressive e del cantautorato italiano, Claudio “Bube” Iannuzzi decide di ampliare il progetto contattando altri grandi artisti. Per la costruzione di questo video omaggio a Giorgio Gaber, che potete trovare anche sulle pagine Facebook de I Quarantenari, hanno collaborato, Andrea Bonucci (cantante), Federico Pistolesi (tenore), Francesca Ciardiello (giornalista e conduttrice Tv9), Gianmarco Nucciotti (cantautore), Irene Biagioli (cantante), Isabella Del Principe (cantante), Katia Tafner (presidente Cortina For Us), Luca Pirozzi (cantautore Musica da Ripostiglio), Nunzio Garanti (Backstage Arte), Stefano Fucili (cantautore e collaboratore di Lucio Dalla), Veronica Ferrara (cantante), con lo straordinario supporto di due importanti attori e registi, Marco Bonini e Andrea Muzzi.

Questa meravigliosa rilettura è stata arrangiata da Claudio “Bube” Iannuzzi e resa libera dalla collaborazione corale degli artisti coinvolti, dal grande professionista all’appassionato.

Per ricordare, in questi giorni sospesi, quanto sia fondamentale rispondere il più presto possibile alla domanda di libertà, alla voglia di poter esercitare nuovamente la propria professione di artista, ecco “Partecipazione”.