iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il commissario Montalbano. Tratte dai famosi romanzi di Andrea Camilleri, le vicissitudini del commissario siciliano Salvo Montalbano.

Rai 2: 21.20 – Stasera tutto è possibile. Un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove divertenti in cui devono giocare, ballare, cantare, improvvisare, mimare e recitare all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Rai 3: 21.20 – Report – Chi trova un vaccino… Inchieste che affrontano temi di carattere economico e sociale, parlando di giustizia, inefficienze dei servizi pubblici, ecomafia.

Canale 5: 21.20 – Il signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Mentre Frodo e Sam, accompagnati da Gollum, proseguono il loro viaggio verso Monte Fato per distruggere l’anello, il resto della compagnia corre in soccorso di Rohan e Gondor, impegnati nella battaglia dei Campi del Pellenor. QUI il trailer.

Italia 1: 21.15 – Emigratis. Pio e Amedeo sono in viaggio, lontano dai patrii confini italici, pronti a coinvolgere in numerosi e divertenti sketch comici volti noti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Rete 4: 21.25 –Quarta Repubblica. Alla scoperta dei più importanti temi di attualità, politica ed economia. Un’analisi approfondita dei maggiori eventi che interessano il Paese affrontati in compagnia di importanti ospiti in studio.

La 7: 21.15 – Schegge di paura. L’avvocato Martin Vail sceglie i casi seguendo soltanto l’interesse economico, noncurante di alcun fine morale. L’ultimo suo impiego riguarda un chierichetto di nome Norton, accusato di aver brutalmente assassinato l’arcivescovo di Chicago con 79 coltellate.

Tv8: 21.30 – Delitti – Il piccolo Lorys. Si ripercorre uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, il delitto di Santa Croce Camerina.

Nove: 21.35 – Africa segreta. Un viaggio mozzafiato attraverso il vasto e variegato continente africano, alla scoperta del Kalahari.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Limitless. Grazie a un nuovo tipo di droga, lo scrittore Eddie si ritrova in grado di scalare Wall Street, fino a quando gli effetti collaterali dello stupefacente iniziano a lasciare il segno. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – 1997: Figa da New York. Un criminale recidivo ha la possibilità di ottenere la grazia se collaborerà al salvataggio del presidente, tenuto in ostaggio nella città-prigione di Manhattan.

Rai Movie: 21.10 – Il duello. Un ranger viene inviato in una cittadina vicino al Messico per indagare su alcuni misteriosi omicidi. Una volta arrivato si trova ad affrontare un individuo pericoloso ma carismatico che tiene sotto controllo tutti gli abitanti. QUI il trailer.

Rai Premium: 21.20 – Il manuale degli appuntamenti. Dopo aver letto un manuale, una ragazza decide di cambiare la propria vita per trovare l’amore. Nel tentativo di migliorare la propria personalità non si accorge che ciò che desidera è solo ad un passo da lei.

Cielo: 21.20 – Parla con lei. Marco e Benigno si conoscono a uno spettacolo teatrale e accudiscono due donne in coma: il primo deve seguire la propria fidanzata, il secondo una studentessa di danza. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – The Contractor – Rischio supremo. James Dial, ex killer della CIA, viene ricontattato dall’Angenzia per eliminare il leader di un movimento terroristico internazionale chesi trova a Londra. Ciò che Dial non sa è che, una volta portata a termine la missione, sarà lui il prossimo.

Italia 2: 21.20 – Death Race 2. Un prigioniero deve competere in una corsa automobilistica nella quale le auto sono usate come armi letali. QUI il trailer.