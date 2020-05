«Aiutateci ad aiutare»: al via la raccolta alimentare de La Deceris

GROSSETO – “Con l’emergenza Covid e dopo 2 mesi di lock down della Nazione, sono sempre di più i cittadini in stato di indigenza che, giunti al limite delle proprie risorse, si rivolgono ad associazioni di volontariato e promozione sociale. Una di queste è l’Associazione La Deceris di Grosseto, che da anni segue la situazione di una trentina di famiglie sul territorio, fornendo loro aiuto con pacchi alimentari o consulenze gratuite”.

Scrivono dall’associazione.

“La scorsa settimana è stata eseguita la disinfezione dei locali della sede che era chiusa da circa due mesi – fanno sapere da La Deceris – e questo ci ha permesso, sabato mattina, di svolgere una distribuzione dei pacchi alimentari. Data la situazione di inusuale emergenza, abbiamo pensato di aprire la possibilità di accedere alla distribuzione a chiunque venisse a farne richiesta quella stessa mattina, oltre alle persone che seguiamo costantemente. Il risultato è stato, purtroppo, un grande afflusso di gente per tutta la mattinata, e da giorni riceviamo chiamate da diverse famiglie al giorno che vorrebbero ricevere aiuto”.

“È chiaro che la situazione non sia piacevole, ma queste persone hanno bisogno che qualcuno tenda loro la mano. Dato l’esaurimento delle risorse dello scorso sabato, quindi, per approntare la prossima distribuzione, vogliamo lanciare un appello ai cittadini che possono fare una donazione, siamo disponibili per raccogliere donazioni di prodotti alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene personale e dell’ambiente. Per chi fosse impossibilitato a recarsi di persona per consegnare il materiale ma volesse comunque contribuire, abbiamo aperto una linea di raccolta fondi, qualunque cifra può essere donata, anche 1 euro.”

“Per informazioni su come contribuire o per ricevere aiuto, potete contattarci al numero 339 388 7416, o alle nostre pagine sui social Facebook e Instagram: “La Deceris”. La donazione può essere fatta su PayPal (elgreezly1977@yahoo.it). L’invito che facciamo alla cittadinanza – conclude il comunicato – è quello di aiutarci ad aiutare”.