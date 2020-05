La Maremma piange le vittime del Coronavirus: ecco chi erano. Il nostro ricordo

GROSSETO – 17. Tante sono le vittime del Coronavirus in provincia di Grosseto. 17 persone che non ci sono più; la più anziana, Ila Canocchieschi, aveva 95 anni, una generazione dalla tempra forte la sua, come lo erano vittime di questo virus letale. Tutti, o quasi, tra gli 80 e i 90 anni. La più giovane era Olesia Pimpinelli, che di anni ne aveva 73.

Il tributo più pesante è stato pagato come è ovvio dal comune di Grosseto, con sette vittime, ma anche il piccolo Monterotondo Marittimo ha avuto tre morti. due invece Follonica e altrettante Arcidosso, e infine Una vittima rispettivamente a Scansano, Cinigiano e Manciano.

Il primo era stato Onorio Ore, 87 anni di Scansano, morto il 19 marzo (LINK). Dopo di lui Rizieri Ceccarelli, 79 anni, imprenditore follonichese (LINK). La terza vittima è stata Federigo Tozzi, 86 anni, di Grosseto (LINK). Poi la prima donna, Leonora Cerboneschi, 91 anni di Monterotondo Marittimo, morta il 29 marzo (LINK). Bruno Bassi 79 anni di Follonica (LINK) morto il primo aprile assieme a Olesia Pimpinelli, 73 anni di Braccagni, nel comune di Grosseto sono stati la quinta e sesta vittima (LINK). Diana Franceschelli 83 anni di Arcidosso è morta il 3 aprile (LINK). Giovanni Nannipieri, 90 anni, medico in pensione di Grosseto è stata l’ottava vittima, è morto il 4 aprile (LINK). Era ricoverato in terapia intensiva. Dopo di lui Silvana Cirri, 86 anni di Monterotondo Marittimo (LINK). Lido Cerri 84 anni di Grosseto è stata la nona vittima (LINK). Dopo di lui Ila Canocchi, 95 anni, di Sasso d’Ombrone, nel comune di Cinigiano, morta il 7 aprile (LINK). Edoardo Verni, 86 anni, di Grosseto è morto invece al Misericordia l’8 aprile ed è stata la 12esima vittima. La 13esima è stata Sergio Bronzoni di Monterotondo Marittimo (LINK). Dopo di lui Silvana Costanzo, 87 anni, residente all’Argentario morta l’11 di aprile (LINK), mentre la 15esima e 16esima vittima sono stati una donna di 91 anni, Leda Del Lesto, e un uomo di 87 anni, Ivo Sabatini, del comune di Grosseto (LINK). La 17esima vittima è un uomo di 88 anni. Si chiamava Oliviero Guidantoni, e viveva a Saturnia, nel comune di Manciano (LINK).