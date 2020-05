iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25- L’allieva 2. Alice è una giovane laureanda che non ha ancora deciso cosa fare veramente nella vita. La morte di una persona vicina, accaduta in circostanze poco chiare, la spinge a intraprendere lo studio della medicina legale.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Un giorno in pretura – La scomparsa di Gloria Rosboch. Attraversando le aule di tribunale d’Italia, il programma si propone come di consueto di raccontare e approfondire i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente che hanno segnato il paese.

Canale 5: 21.20 – Live non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.15 – …E alla fine arriva Polly. Reuben Feffer è un brillante perito assicurativo, che anche nella vita quotidiana calcola in modo maniacale il rischio e le conseguenze di ogni singola azione. Durante la luna di miele, però, trova la moglie a letto con un istruttore di sub. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Le Crociate. Un crociato ritorna in Francia dopo aver combattuto nel lontano Oriente dichiarando di essere il padre di Balian.

La 7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.35 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – First Strike. Un poliziotto di Hong Kong ha a che fare con la CIA e con le spie russe per ritrovare una testata nucleare trafugata in Ucraina.

Rai 4: 21.20 – La Isla Minima. Due poliziotti di Madrid si recano in un villaggio per indagare sulla misteriosa scomparsa di due giovani sorelle. Detective esperti, Juan e Pedro scoprono che il responsabile potrebbe essere un assassino seriale. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Blow. La vera storia di George Jung che diventa, negli anni Settanta, il punto di riferimento negli USA per il traffico della cocaina colombiana per conto di Pablo Escobar. L’inarrestabile ascesa lo porta ad avere tanti soldi ma altrettanti nemici. QUI il trailer.

Cielo: 21.15 – Memorie di una Geisha. In un villaggio di pescatori Chiyo Sakamoto e la sorella più grande vengono vendute dal padre a un uomo affinché diventino prostitute. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Black or White. n seguito alla morte della figlia, l’avvocato Elliot Anderson ingaggia una controversa battaglia legale per ottenere la custodia della nipote di colore, mentre la nonna paterna ne reclama l’affidamento.