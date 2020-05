In Movimento per Follonica propone un Drive-in al Parco centrale

FOLLONICA – «Facciamo un drive in al Parco Centrale» a proporlo in Movimento per Follonica che precisa: «Potrebbe sembrare una follia “tanto per dire qualcosa”, ma senza uno sforzo di fantasia, con il covid-19 che continuerà a girare tra le persone, avremo un’estate senza eventi, concerti, spettacoli e senza cinema».

La proposta, sicuramente insolita, non chiarisce però “chi” dovrebbe fare questo parco: il commissario? (ovviamente questa sarebbe una soluzione che servirebbe subito, il prossimo anno sarebbe troppo tardi) o un privato? E in questo caso chi? C’è già qualcuno interessato?

«Tra difficoltà finanziarie, organizzative e protocolli di sicurezza che azzerano le possibilità di assembramento delle persone il rischio di vedere un’estate senza spettacoli è molto alto – prosegue In Movimento per Follonica -. A ciò si aggiunge, inevitabilmente, la paura delle persone di frequentare luoghi potenzialmente affollati. E perciò, ecco una vecchia idea del passato che potrebbe venirci incontro: i drive in potrebbero essere una soluzione per limitare il contatto tra le persone e gustarsi uno spettacolo in serenità».

«Potrebbero, anche, essere allestiti sistemi di consegna cibo e bevande per fornire un servizio completo agli spettatori. Per il suono, invece, ci sono molte soluzioni tra cui, una facile e meno dispendiosa, quella di identificare un canale AF o AM non in uso su cui sintonizzare le radio nell’abitacolo dell’auto. Impossibile? Tutt’altro. A Follonica il Parco Centrale potrebbe essere il luogo adatto e la città offrirebbe ai turisti un’attrazione veramente originale. Gli artisti,come molti altri lavoratori, stanno soffrendo la crisi e l’estate, per molti di loro, è l’unico periodo per guadagnare e mostrare la loro arte. Il sogno americano potrebbe venirci incontro».