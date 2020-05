Happy in Follonica: 43 reginette del Carnevale ballano in VIDEO per aiutare il volontariato

FOLLONICA – Strappare un sorriso in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Così nasce “Happy in Follonica”, sulle note della celeberrima hit di Pharrell Williams, 43 reginette del Carnevale di Follonica si sono unite idealmente per ballare e portare un po’ di allegria nella città del Golfo.

«Da una idea di Daiana Caponi – spiegano le promotrici dell’iniziativa – che ha riunito 43 ex reginette del Carnevale di Follonica nasce questa interpretazione del famoso brano “Happy”, per portare una ventata di gioia in questo periodo così cupo, e per sostenere le Associazioni di volontariato che in questo periodo di emergenza hanno aiutato la popolazione follonichese».

«Lontane, ma vicine, ciascuna con la propria parte ma totalmente all’oscuro di ciò che facevano le altre, un modo per permettere a ogni reginetta di esternare la propria spontaneità! Il risultato sono 5 minuti di pura energia che di sicuro sapranno strapparvi un sorriso con la speranza che ogni spettatore a sua volta possa trasmettere gioia e allegria nei confronti del prossimo, in qualunque modo possibile».

E se il video, che è stato realizzato da Michele Cruciani, vi è piaciuto, come spiegano alla fine della clip le reginette, «provate anche a fare qualcosa per far sorridere gli atri». E come fare? Ecco alcune cose concrete che potete fare per dare una mano a tutte quelle realtà che a Follonica sono impegnate in prima liea per aiutare chi si trova in difficoltà:

• puoi effettuare un bonifico sull’Iban IT 45 E 05034 72241 0000 0001 0894 del COMUNE DI FOLLONICA Causale: Fondo Emergenza Solidarietà Alimentare

• Confraternita di Misericordia di Follonica, diventando volontario o supportando le loro varie attività con un contributo economico sull’Iban: IT 67 J01030 72350 000000 328280;

• puoi dare una mano alla VAB di Follonica con un bonifico su IBAN: IT 13 x 03069 09606 1000 0001 9223 o contattando direttamente il 333.4284690;

• puoi aiutare la Croce Rossa Italiana, comitato locale di Follonica, donando il tuo 5×1000 direttamente dalla dichiarazione dei redditi con il codice: 01542810534 0 con un bonifico su IBAN: IT 23 J 05034 72241 0000 0000 3696 o anche prestando servizio come VOLONTARIO TEMPORANEO, per informazioni tel. 0566.269811

• puoi supportare le iniziative della Caritas Coordinamento Interparrocchiale Opere Caritative di Follonica (info: 0566.45482) con un bonifico su IBAN: IT 95 X 03069 72249 1000 0000 2692