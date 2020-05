Follonica Hockey, Rodriguez e Paghi dicono addio alla prima squadra

FOLLONICA – Primi ritocchi alla rosa della prima squadra, a campionati ormai conclusi, per la società rotellista follonichese, che prende nota della partenza di due suoi pilastri. “Follonica Hockey 1952 comunica – ha diramato il team del golfo – che Mario Rodriguez e Stefano Paghi non sono più giocatori del Follonica. Rodriguez ha deciso di rescindere il contratto che lo legava ancora per due anni alla nostra società per motivi personali. Stefano Paghi resterà invece nel settore giovanile come allenatore. La società ringrazia Mario e Stefano per l’attaccamento, l’impegno e la professionalità dimostrati in questi anni. Un grazie di cuore ad entrambi per il grande contributo fornito alla causa biancoazzurra, culminato con la conquista della Coppa Italia del 2018″.