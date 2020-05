Coronavirus, seconda vittima in 24 ore. I morti salgono a 18

SORANO – Si chiamava Mirella Gubernari e viveva a Sorano. È lei la 18esima vittima del Coronavirus in provincia di Grosseto. A darne notizia è il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni che esprime il dolore e il cordoglio dell’amministrazione comunale per a scomparsa «della vedova di Corrado Arcangeli, per tanti anni apprezzato vigile urbano del Comune».

«Mirella Gubernari era stata ricoverata all’ospedale di Pitigliano per una patologia abbastanza semplice – prosegue Vanni -. Come tutte le persone che accedono ad un ospedale era stata sottoposta a tampone con risultato negativo, successivamente è stata trovata positiva e trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto dove purtroppo è deceduta. Lo svolgimento dei fatti, secondo quanto è stato possibile ricostruire, lascia davvero sconcertati. E accentua il profondo rammarico per la scomparsa di una persona buona, gentile e stimata» conclude Vanni.