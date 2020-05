Auto urta una donna in bici e la butta a terra, poi fugge. Si cercano testimoni

FOLLONICA – L’incidente è avvenuto questa mattina, alle 10, alla rotonda della Coop, a Follonica. Un’auto bianca ha investito una donna che stava procedendo in sella alla propria bici. Ma il conducente della vettura non si è fermato a soccorrere la donna, ma ha proseguito nella propria corsa come niente fosse.

La donna, 55 anni, è caduta a terra, riportando la frattura scomposta del ginocchio che sarà operato, e una frattura al polso.

«Mia madre veniva dalla chiesa di Don Gregorio invece di uscire all’uscita che passa davanti al penny voleva proseguire per l’uscita che passa dal sottopasso – racconta la figlia -, ma quando ha rallentato per continuare nella sua direzione è stata urtata»

«L’ha lasciata lì per terra da sola a chiedere aiuto. Si è fratturata polso e ginocchio quindi certo poteva andare peggio ma il punto è la scorrettezza e la cattiveria di alcune persone».

«Non dovrei stupirmi, ma invece questa cosa mi lascia proprio l’amaro in bocca e ci tengo a dire che ci sono delle telecamere alle quali si può ricorrere per scoprire la targa della macchina. Quindi non sono qui ad augurare al colpevole sensi di colpa che non ci saranno ma a comunicargli/le che ci sono buone probabilità che venga scoperto».

L’omissione di soccorso è un reato. L’appello a chi potesse essere stato testimone dell’incidente è a rivolgersi alle forze dell’ordine per raccontare quanto visto.