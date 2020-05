Aree verdi, Amministrazione: «Lavori in ritardo a causa del Coronavirus che ha bloccato un concorso»

CASTEL DEL PIANO – L’amministrazione comunale di Castel del Piano fa il punto sulla sistemazione delle aree verdi comunali. «A oggi siamo coscienti che ancora in molte aree del Comune non è intervenuto il taglio programmato dell’erba, come invece avevamo in programma di fare. Se da un lato ci scusiamo con la popolazione per non essere stati in grado di garantire un servizio impeccabile, come siamo abituati a fare, dall’altro vogliamo condividere con voi quella parte di lavoro, che resta ai più nascosto, con la quale quotidianamente ci scontriamo».

«La crisi dovuta a questa pandemia ha bloccato tutti i concorsi pubblici. Anche noi ne avevamo uno in essere con il quale dovremo assumere un operaio comunale, che si aggiungerà ai due a tempo pieno che abbiamo in organico. Il decreto Cura Italia ha sospeso per 2 mesi tutti i concorsi. Quindi, con i due operai, attualmente in servizio, abbiamo dovuto far fronte a tutta l’emergenza e sempre con gli stessi, con grande sacrificio, abbiamo iniziato a fare il taglio dell’erba. Consci delle difficoltà dovute all’esiguità del personale a nostra disposizione avevamo attivato una ditta esterna. La stessa, però per iniziare ad operare aveva bisogno di una delibera da parte dell’Unione dei Comuni in quanto la competenza per il taglio dell’erba nella viabilità è dell’Unione. Dopo tutti gli espletamenti burocratici adesso che è arrivata la delibera la ditta potrà iniziare il lavoro» prosegue l’amministrazione.

«In più, da lunedì 11, sarà finalmente possibile la collaborazione con il personale ausiliario dell’inserimento sociale che fino ad oggi, a causa del Corona Virus, era stato bloccato, Anche loro si andranno ad aggiungere alla squadra adibita al taglio dell’erba. Da domani, quindi, partiranno ben tre squadre che potranno operare sul territorio del capoluogo e delle frazioni. Mentre da lunedì 18 sarà nuovamente in servizio un ulteriore operaio che con il trattore potrà fare tutti gli spazio più ampi. Inoltre, siamo riusciti ad avere la riconferma di 6 ore al giorno per 2 giorni a settimana di un ulteriore operaio. La nostra attività nonostante la crisi in atto è attenta e attiva su tutti i fronti e anche con l’aiuto della popolazione riusciremo a fare tutto ciò che serve per il nostro Comune».