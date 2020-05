Santa Fiora, il Comune acquista due nuovi mezzi per la manutenzione dei parchi e delle aree verdi

SANTA FIORA – Otto ettari di parchi pubblici e aree verdi distribuiti tra il capoluogo e le frazioni. Il Comune di Santa Fiora per agevolare la manutenzione di questo patrimonio e garantire sempre la massima cura di tutti gli spazi pubblici ha acquistato due nuovi mezzi, con un investimento di 69mila euro.

Si tratta di un trattorino 4WD e di un autocarro leggero 4X4 gemellato, con ribaltabile trilaterale, accessoriato di sovrasponde, per il trasporto di materiali e attrezzature, nonché di residui vegetali della pulizia e manutenzione del territorio. I mezzi saranno messi in dotazione al personale esterno.

“Stiamo programmando una serie di investimenti, distribuiti negli anni – afferma Moreno Pomi, assessore ai lavori pubblici e al decoro urbano del Comune di Santa Fiora –con l’obiettivo di arrivare ad un graduale efficientamento del nostro parco macchine. Questo ci consentirà di lavorare sempre in sicurezza e di garantire ai nostri cittadini paesi belli e curati, che sono il presupposto per vivere bene in un territorio e per essere attrattivi dal punto di vista turistico. Vogliamo investire negli operai di oggi e di domani, in termini di formazione e di dotazioni, per essere sempre pronti ad affrontare anche le situazioni emergenziali nel migliore dei modi e per manutenere i nostri paesi garantendo sempre risparmi di spesa.”