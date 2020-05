riaccendiamoicinema, il sindaco partecipa al flshmob: «A rischio molti posti di lavoro»

PIOMBINO – “L’emergenza Coronavirus rischia di dare un colpo fatale alle attività delle sale cinematografiche. I cinema non solo rappresentano un luogo di cultura, ma anche un momento di aggregazione importante per la nostra comunità. Sono vere e proprie aziende culturali i cui lavoratori spesso non hanno le dovute tutele”.

Queste le parole del sindaco Francesco Ferrari e dell’assessore Sabrina Nigro che ieri, 8 maggio, hanno partecipato al flashmob nazionale promosso da Anec per portare all’attenzione delle istituzioni nazionali le problematiche relative all’apertura dei cinema ed alle misure di sicurezza da adottare. Un momento per sensibilizzare anche il pericolo che corrono le produzioni cinematografiche, ferme senza ancora una data di ripartenza.

A Piombino hanno aderito all’iniziativa il Cinema Teatro Metropolitan e il cinema Odeon che nella serata di ieri hanno simbolicamente acceso insegne, luci di sala e schermi per dimostrare a tutta la cittadinanza la loro reale preoccupazione per il futuro.