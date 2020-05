Oggetto contro il treno in corsa a 160 km orari. Preso l’uomo che lo aveva lanciato

SCARLINO – Un trentenne di Scarlino è stato denunciato dalla Polfer di Grosseto per attentato alla sicurezza dei trasporti, interruzione di pubblico servizio e per il lancio di oggetti verso un treno in movimento.

I fatti risalgono ai primi giorni del mese di febbraio quando nel pomeriggio, la motrice del treno Regionale Veloce Pisa-Roma, che stava transitando a più di 160 km/h nella stazione di Scarlino, è stata colpita dal lancio di un oggetto contundente da parte di un uomo dalla banchina di quella stazione.

L’oggetto ha colpito il montante del parabrezza del locomotore causando l’incrinamento del vetro. L’autore del folle gesto poi si è dileguato tra le strade adiacenti al parco confinante con la stazione, mentre il macchinista ha fermato il convoglio per controllare se vi fossero altri danni al resto del treno.

Per quanto accaduto veniva immediatamente richiesto l’intervento della Polizia Ferroviaria di Grosseto che, all’arrivo in quella stazione del treno, ne constatava il danneggiamento.

Ciò ha reso necessario il trasbordo dei passeggeri diretti a Roma su un altro convoglio. Gli Agenti della Polizia Ferroviaria hanno subito avviato gli accertamenti volti ad individuare l’autore del grave gesto, visionando i frame estrapolati dal sistema di videosorveglianza della stazione di Scarlino ed organizzando mirati servizi di osservazione presso quello scalo. Grazie a queste attività, è stato possibile individuare un ragazzo che presentava caratteristiche fisiche e abitudini compatibili con l’autore dei fatti. Convocato negli Uffici della Polfer, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.