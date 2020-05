iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 20.35 – Roberto Benigni – Esodo I Dieci Comandamenti. Compendio in un’unica serata del one man show di Roberto Benigni andato in onda dal Palastudio di Cinecittà.

Rai 2: 21.20 – Petrolio Antivirus. Gli ospiti in studio si confrontano sulla diffusione del coronavirus COVID 19, e discutono sulle modalità di una terapia, su come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, le conseguenze economiche e le reazioni della politica.

Rai 3: 21.20 – Aspettando le parole. Talk show dello scrittore e giornalista Massimo Gramellini.

Canale 5: 21.20 – Ciao Darwin. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.15 – Richard – Missione Africa. Richard è un passero cresciuto in una famiglia di cicogne. Quando però arriva il momento di migrare in Africa, lui cerca a tutti i costi di dimostrare che è in grado di seguire i propri cari nel difficile viaggio. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia Weekend. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

La 7: 21.15 – La caccia. L’arrivo di un evaso scatena il caos in una cittadina del Texas. Lo sceriffo Calder tenta di salvare l’uomo dalla cieca furia e dalla brutalità degli abitanti.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – Mai dire mai. Su consiglio di M, il capo dei servizi segreti britannici, James Bond si sta rimettendo in forma in una clinica. Qui egli viene a conoscenza di un piano ordito da Fatima, un’agente della famigerata Spectre, ai danni del reparto missili nucleari.

Nove: 21.35 – Ultimatum alla Terra. Klaatu è un alieno che giunge sulla Terra per avvertire la razza umana che sarà sterminata se non la smette di distruggere il pianeta.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – L’Ultimo dei Templari. Europa, Quattordicesimo secolo. Un eroico crociato, Behmen, e il suo più intimo amico, Felson, ritornano a casa dopo decenni trascorsi a combattere strenuamente, solo per ritrovare il loro mondo distrutto dalla Peste nera. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Drive. Una controfigura, che sbarca il lunario come autista esperto in fughe, ha una taglia sulla testa a causa di una rapina andata male. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Formula per un delitto. Due studenti ricchi, intelligenti e soprattutto annoiati decidono senza alcun movente di uccidere una donna a caso, per compiere il delitto perfetto.

Cielo: 21.15 – Miele di donna. Una scrittrice minaccia un editore con una pistola per costringerlo a leggere un suo manoscritto. La vicenda, a sfondo erotico, narra di una ragazza illibata che vive all’interno di un piccolo albergo.

Paramount Channel: 21.10 – Gli uomini preferiscono le bionde. Guess Esmond, figlio di un milionario americano, si innamora di una ballerina, Lorelei. Ma il genitore del giovane e allampanato ereditiere non vede di buon occhio la relazione, e proibisce al figlio di recarsi in Europa per sposare la donna amata. La ragazza comunque non rinuncia al viaggio e decide di recarsi a Parigi con la collega e amica Dorothy.

Italia 2: 21.20 – Il mai nato. La giovane Casey, perseguitata da sogni spietati e ossessionata da un fantasma che la tortura nelle ore di veglia, si rivolge all’amico e consigliere spirituale Sendak. La ragazza scopre che il responsabile della maledizione che tortura la sua famiglia dai tempi della Germania nazista è una creatura capace di possedere qualunque cosa e persona. QUI il trailer.