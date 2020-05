In casa aveva cocaina, mannitolo, e mille euro in contanti. Arrestato un uomo

GROSSETO – Quasi mille euro in contanti, 975 per la precisione, tre involucri per un totale di 32,74 grammi di cocaina, e poi ancora quasi 36 grammi di mannitolo, che viene utilizzata come sostanza da taglio per la droga, e dischetti di plastica già tagliati per confezionare le dosi.

È quanto la squadra mobile della Polizia ha trovato ieri mattina in casa di uno straniero di 28 anni. L’uomo è un dominicano che vive a Grosseto. Nella casa durante la perquisizione è stata anche trovata e sequestrata una bilancina elettronica di precisione. Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed portato in carcere a Grosseto.