GROSSETO – Nell’ormai quotidiano avvicendarsi tra sole e nuvole, il secondo sabato del mese di maggio è all’insegna del cielo sereno su gran parte della Maremma.

Non aumentano però le temperature massime: sabato 9 maggio la colonnina di mercurio, nel capoluogo, non dovrebbe salire sopra i 22 gradi, in linea quindi con quanto registrati ieri. Minima attorno agli 11 gradi.

Capitolo vento: per tutta la giornata sono previste raffiche moderate, da sud e da sud-sud est: più intenso nel pomeriggio, superiore ai 20 chilometri orari.

