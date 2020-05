Fase 2: a Massa ci si può spostare in auto per raggiungere un luogo e fare attività motoria

MASSA MARITTIMA – Nel territorio del Comune di Massa Marittima ci si può spostare in macchina, moto o scooter per raggiungere un sentiero, andare in campagna o in un bosco per fare una camminata o andare in bici. Lo stabilisce oggi un’ordinanza del sindaco Marcello Giuntini in deroga alle regole di base dettate dalle ordinanze regionali nella logica di favorire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, principi di sicurezza basilari in questa fase per contenere i contagi da Covid-19.

“Abbiamo deciso questa deroga – spiega Giuntini – per un motivo di buon senso legato alla configurazione del nostro territorio. Abbiamo un comune esteso ben 284 chilometri quadrati con poco più di 8mila abitanti, il 65% della superficie sono boschi e ci sono 400 km di sentieri percorribili a piedi o in bici”.

“L’attività motoria – aggiunge – si deve svolgere nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, fatta eccezione per i componenti dello stesso nucleo familiare. L’ordinanza è valida per tutti i residenti e domiciliati nel comune, naturalmente con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale”.

“Questa misura sarà adottata in via sperimentale a partire da oggi 9 maggio fino al 18 maggio, in modo da monitorarne l’andamento – conclude il sindaco di Massa Marittima – e rinnovo l’appello al senso di responsabilità di tutti per difendere la propria salute e quella degli altri”.

L’ordinanza è consultabile sul sito web dell’ente: www.comune.massamarittima.gr.it.