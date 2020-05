Coronavirus, tre nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. 387 casi totali

GROSSETO – Sono tre i nuovi positivi al Coronavirus. Tre persone in più che, alle 14 di oggi, risultavano positive al Covid-19. Lo comunica il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna che precisa: «Una vive nel comune di Grosseto, mentre le altre due in altri comuni della provincia». In totale i casi in Maremma sono 387, mentre i guariti sono 239.