«Aaa cercasi aiuti per mamme sole con bambini piccoli»: al via la nuova iniziativa della Croce rossa

GAVORRANO – Aaa cercasi aiuti per mamme sole con bambini piccoli. La Croce Rossa del comitato locale lancia una nuova iniziativa di solidarietà e chiede aiuto ai cittadini. «Ci sono arrivate alcune segnalazioni e richieste di aiuto – spiegano – da parte di mamme in difficoltà, che vivono sole e con i figli piccoli. Chiediamo il vostro aiuto».

Come si può aiutare? Con donazioni economiche o donando i seguenti prodotti: abiti usati, abiti da neonati a bambini fino a 12 anni, pannolini, creme, omogeneizzati o latte in polvere. Ma anche una carrozzina, un passeggino o un fasciatoio inutilizzato può aiutare le mamme in difficoltà in questo momento.

Nelle farmacie di Bagno di Gavorrano e nel capoluogo sono già state messe a disposizione delle ceste per raccogliere i prodotti d’infanzia e il volontari offrono inoltre il servizio di ritiro a domicilio.

Per fare una donazione basta contattare la Croce Rossa sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/crocerossaitalianagavorrano o al numero 328-8142999.

L’iniziativa è coordinata dalla referente delle attività sociali, Federica.