Turismo: il Comune incontra gli operatori in videoconferenza per il rilancio del settore

MASSA MARITTIMA – Una videoconferenza sul tema del rilancio turistico di Massa Marittima e del suo territorio tra Comune e gli operatori turistici. L’iniziativa è in programma martedì 12 maggio alle ore 16.30 organizzata dall’assessore al turismo Irene Marconi e dal vicesindaco con delega ai progetti turistici Maurizio Giovannetti, per condividere idee e proposte per la ripartenza turistica.

Gli inviti per la videoconferenza sono già partiti ma chi non l’avesse ricevuto può richiedere le modalità di accesso scrivendo una mail all’indirizzo: s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it.

“Le nostre proposte si svilupperanno all’interno dell’Ambito Turistico Maremma Nord – spiegano Marconi e Giovannetti – ma siamo consapevoli che sarà una ripresa graduale e un turismo diverso con flussi turistici dai territori vicini interni alla Toscana e dalle regioni a noi vicine, alla ricerca di luoghi non affollati e mete che garantiscono attività all’aperto, esperienze nella natura, libertà di movimento senza il condizionamento delle distanze di sicurezza”.

“Tutti elementi – aggiungono – che sono prerogativa del nostro territorio. Rimaniamo disponibili a discutere con gli operatori se applicare o no la tassa di soggiorno, che comunque non potrà che essere di modesta entità e potrebbe andare ad incrementare gli investimenti per un nuovo rilancio”.

“L’obiettivo a breve termine – concludono i due amministratori – è di progettare un’efficace strategia di promozione che valorizzi il nostro territorio nelle sue peculiarità”.

In questo contesto prosegue l’iniziativa del Comune e dell’Ufficio Turistico, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, per pubblicare sui canali social e sul sito web dell’ente piccoli video promozionali delle attività turistiche.

Ogni struttura potrà inviare un semplice video amatoriale che abbia una durata massima di 30 secondi e che possa rappresentare al meglio ogni realtà lanciando il messaggio che si può trascorrere una vacanza all’insegna della sicurezza e della tranquillità.

I video possono essere all’indirizzo e-mail: s.nocciolini@comune.massamarittima.gr.it entro il 15 maggio e saranno pubblicati in ordine di arrivo dal 16 maggio.